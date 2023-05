1 Danyal Bayaz und Katharina Schulze im Jahr 2019 bei den Bayreuther Festspielen Foto: dpa/Tobias Hase

Finanzminister Danyal Bayaz und die bayerische Landtagsabgeordnete Katharina Schulze haben geheiratet. Was sie über das Grünen-Power-Couple wissen müssen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist ein bescheidenes Bild ohne Glamour, dass die beiden Grünen von ihrem Freudentag posten. Die bayerische Landtagsabgeordnete Katharina Schulter trägt ein schlichtes, knielanges Kleid in Wickeloptik und schaut ihren frischgebackenen Ehemann an. Der von einer Sonnenbrille verdeckte Blick von Finanzminister Danyal Bayaz – er im dunkelblauen Anzug – schweift in die Ferne. „Alles fing mit Eis essen an“, schreibt Bayaz darunter. 2018 waren die beiden Grünen-Politiker zusammengekommen. Gut ein Jahr nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes hat sich das Paar nun das Jawort gegeben – in Herrsching am Ammersee. Angereist sind die beiden mit dem 9-Euro-Ticket.