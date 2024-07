Das Fest der Feste soll nicht irgendwo gefeiert werden. Service, Atmosphäre und Lokalität müssen stimmen. In Ludwigsburg und der Region gibt es viele Lokalitäten, die die Hochzeitsfeier zu etwas besonderem machen.

Zum Heiraten im romantischen Ludwigsburg gehört auch eine besonders charmante Hochzeitslocation. Die barocke Stadt vor den Toren von Stuttgart hat davon einige zu bieten. Ob Schloss, Hotel oder Hochzeitssaal – inspirieren und letztlich Herz und Bauch entscheiden lassen.

Die vorgestellten Hochzeitslocations sind nur eine kleine, aber feine Auswahl. Allen gemeinsam ist, dass sie auf Google top bewertet wurden. Darüber hinaus ergibt die Eigenrecherche Sinn.

Winkelwerk, Benningen am Neckar

Das Winkelwerk überzeugt mit Vielseitigkeit. Alle Räume sind an die individuellen Wünsche der Brautpaare anpassbar. Im Winkelwerk in Benningen am Neckar, das bei Google mit fünf von fünf Sternen bewertet wird, trifft hochwertiges modernes Design auf neueste Eventtechnik und eine tolle Ausstattung.

Verschiedene Veranstaltungsräume sowie eine Dachterrasse stehen für den ganz besonderen Tag zur Verfügung und bieten Platz von 20 bis zu 120 Personen. Kostenfreie Parkplätze und ein barrierefreier Zugang ermöglichen einen reibungslosen Ablauf, damit sich die Brautleute ganz auf ihre Gäste konzentrieren können. S-Bahn- und Autobahnanschluss sowie Hotels befinden sich in umliegender Nähe.

Da war doch noch was. Richtig! Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Dafür hat das Winkelwerk ein hauseigenes Catering, Fingerfood, frisch gemixte Cocktails, Live Cooking, individuelle Buffets, Barbecue- und Grillcatering – Wünsche werden mit dem Küchenteam zusammen umgesetzt.

Wo? Winkelwerk, Schickhardt-Ring 36, Benningen am Neckar

Weingut Graf Adelmann Burg Schaubeck, Steinheim-Kleinbottwar

Rund 33 Kilometer von der Stuttgarter Innenstadt entfernt und bestens über die Autobahn zu erreichen, wird die Hochzeitsgesellschaft auf der Burg Schaubeck mit zugehörigem Weingut Graf Adelmann herrschaftlich willkommen geheißen. Die historische Kulisse der Burganlage samt umliegender Gutsgebäude und idyllischer Weinberge, wird mit 4,7 von fünf Sternen bewertet und sorgt allein für bleibende Erinnerungen. Ob als Setting für kleine oder größere Feiern – romantisch wird eine Hochzeit in diesem Ambiente auf jeden Fall.

Je nach Gruppengröße und Jahreszeit sind die Angebote zahlreich. In der Ländlichen Tenne im Gutshof können an langen Tafeln bis zu 90 Personen Platz nehmen. Sie befindet sich im Obergeschoss und lässt sich bei Bedarf perfekt mit dem französischen Kaminraum darunter kombinieren. Dieser eignet sich je nach Bestuhlungsvariante für 30 bis 80 Gäste und öffnet sich sowohl zum Hofbereich als auch in Richtung des kleinen romantischen Gartens.

Gemeinsam mit dem Service-Team realisieren Paare ihr Traum-Event. Dazu gehört auch eine wunschgemäße Ausstattung und Dekoration, Rahmenprogramme und die vom exklusiven Catering-Partner aufgetischten kulinarischen Köstlichkeiten.

Tenne: 100 Personen; Kaminraum: 30 Personen

Wo? Weingut Graf Adelmann, Burg Schaubeck 1, Steinheim an der Murr

HubRaum, Gerlingen

Lichtdurchflutet, modern und mit betont geradliniger Optik. Wie dafür geschaffen, Feste zu feiern, finden Bewerter auf Google und vergeben 4,6 von fünf Sternen für den HubRaum in Gerlingen.

Seit 2015 öffnen sich die Türen des stylischen Baus für bis zu 100 Feierwillige, die auf rund 200 Quadratmeter Fläche genug Platz haben, um Party zu machen. Beste Voraussetzungen dafür sind mit einer hochwertigen Audio- und Video-Technik und einer modernen Catering-Küche geschaffen. Wer mag bucht einen Oldtimer als Deko dazu.

Wo? HubRaum, Dieselstraße 7, Gerlingen

Schloss Liebenstein, Neckarwestheim

Hotel Schloss Liebenstein, das klingt wie Musik in den Ohren vieler Heiratswilliger. Stecken doch zwei Wörter drin, die ein Rundumsorglospaket versprechen: Schloss, für eine märchenhafte Feier und Hotel, für traumhafte Nachtruhe, die einen Taxi- oder Shuttleservice unnötig macht. Die Schlossanlage selbst liegt in Neckarwestheim idyllisch zwischen Feldern und Reben. Hochzeitsgesellschaften müssen sich daher keine Sorgen um Sperrstunden und verärgerte Anwohner machen.

Das auf Google mit 4,3 von fünf Sternen bewertete Schloss Liebenstein bietet Full-Service: Von der Deko bis hin zum Menü kümmert sich das Service-Team vor Ort um alles.

Buchbare Räume:

Der Kurfürst: 30 Personen

Zehntscheune: 160 Personen

Gewölbekeller: 120 Personen

Eine Trauung vor Ort – sowohl standesamtlich als auch kirchlich ist möglich. Und das sowohl drinnen wie draußen.

Wo? Schloss Liebenstein, Liebenstein 1, Neckarwestheim

Burg Lichtenberg, Oberstenfeld

Burg Lichtenberg in Oberstenfeld thront erhaben auf dem namensgebenden Hügel – hoch über dem Bottwartal mit Blick bis zum Hohenbeilstein und Wunnenstein. Ein hübsches Fleckchen Erde, zum Hochzeit halten nicht übel, wie auch 4,4 von fünf Sternen auf Google zeigen.

Familienfeiern sind die Kür des Teams auf Burg Lichtenberg, das gerne liebevoll zusammengestellte Menüs serviert und dem ein herzlicher, ganz persönlicher Service wichtig ist.

Im Ausrichten des Festes der Feste haben die Gastro-Experten der Burg einiges an Erfahrung gesammelt, was Hochzeitspaaren ein gutes Gefühl geben dürfte.

Wo? Burg Lichtenberg, Lichtenberg 2/1, Oberstenfeld

Mein Forsthof, Steinheim an der Murr

Ob Pellkartoffel oder Kaviar, regional oder international, ob farbenprächtige Gourmet Menüs für Feinschmecker, vielseitige Büffets, verrückte Inszenierungen oder bodenständige schwäbischer Küche, drinnen oder draußen, leger oder elegant, ob Gala-Bestuhlung oder Stehempfang, das Team von Mein Forsthof in Steinheim an der Murr möchte seinen Gästen fast jeden Wunsch erfüllen.

Wer mag blättert schon einmal in den Menü- und Büffetvorschlägen des Hauses und lässt sich ein individuelles Angebot erstellen. Bei der Planung der Hochzeitsfeier sind die Event-Profis bis ins kleinste Detail behilflich, was ihnen 4,4 von fünf möglichen Punkten auf Google einbringt.

Veranstaltungsräume:

Panorama: Bis 70 Personen

Forsthofstadl: Für 60 bis 170 Personen

Wintergarten: Bis 50 Personen

Forsthofalm: Bis 100 Personen

Gutsscheune: Bis 70 Personen

Villa Forsthof: Bis 40 Personen

Hotel mit 62 Zimmern im Landhausstil. Es gibt eine Hochzeitssuite.

Wo? Mein Forsthof, Forsthof 2, Steinheim an der Murr

Stadthalle Alte Kelter, Besigheim

Besigheim, 2010 zum schönsten Weinort Deutschlands gekürt, bildet mit Weinhängen, alter Stadtmauer und Fachwerkhäusern eine perfekte Kulisse für alle romantischen Jasager.

Mitten im malerischen Ortskern befindet sich die Stadthalle Alte Kelter. Im historischen Gebäude mit schmuckem großen Saal und einer variierbaren Bühnenfläche von 130 Quadratmetern sowie einem geräumigen Foyer von 400 Quadratmetern, finden maximal 550 Gäste Platz. Der kleine Saal bietet eine gemütlichere Atmosphäre und verfügt über eine Bühnenfläche von 44 Quadratmetern sowie maximal 237 Sitzplätze. Der Vereinssaal bietet Platz für 96 Gäste. Für Weinproben eignet sich der Fasskeller, der Platz für 300 Gäste bietet. Die Galerie im Bandhaus bietet mit 62 Sitzplätzen eine weitere Möglichkeit für Weinproben.

Die Stadthalle Alte Kelter bietet für die große Sause oder für die intimere Feier einen festlichen Rahmen. Bewirtet wird von Profis, die gerne auch bei der Planung helfen.

Wo? Stadthalle Alte Kelter, Hauptstraße 57, Besigheim

Landschloss Korntal, Korntal-Münchingen

Bräute, die sich schon immer gewünscht haben, sich zumindest einen Tag im Leben zu fühlen, wie eine Prinzessin, treffen mit einer Hochzeit im Landschloss Korntal, das mit 4,4 von fünf Sternen bewertet wird, wohl die richtige Wahl.

Einen sehr eleganten Rahmen für die Feier der Feiern bietet der fast sechs Meter hohe Festsaal mit seiner gewölbten Kassettendecke. Über den historischen Treppenaufgang schreitet die Hochzeitsgesellschaft in diesen beeindruckenden Raum. Unter großen Kronleuchtern können hier bis zu 120 Gäste eine Märchenhochzeit feiern. Der Festsaal erstreckt sich nahezu über das ganze erste Stockwerk des Hauptgebäudes. Vorgelagert ist außerdem der kleinere Görlitzsaal, der für große Feiern immer als zusätzlicher Raum reserviert ist.

Müde vom Tanzen? Dann ist das frisch gemachte Bett im Landschloss Korntal nicht weit. Denn das Haus verfügt über 23 Doppelzimmer sowie drei Einzelzimmer. Außer dem Brautpaar müssen sich dadurch auch deren Gäste nicht sorgen, wie sie nach Hause kommen. Und am nächsten Morgen kann noch gemeinsam gefrühstückt werden.

Wo? Landschloss Korntal, Saalplatz 5, Korntal-Münchingen

Stadthalle Schillerhöhe, Marbach am Neckar

Egal ob mit fünf oder 300 Gästen gefeiert werden soll, die Räume der Stadthalle Schillerhöhe in Marbach am Neckar bieten dafür den richtigen Rahmen. Für diesen Service gibt es 4,4 von fünf Sternen auf Google.

Wer seine Gäste unter freiem Himmel begrüßen möchte, für den wird die schön gelegene Terrasse festlich eingedeckt. Menü, Buffet, Dekorationen, Einladungen oder künstlerisches Rahmenprogramm – das Team der Stadthalle Schillerhöhe bietet Service aus einer Hand.

Ein Plus in der Stadthalle Schillerhöhe sind die verschiedenen Locations unter einem Dach wie Restaurant, drei Nebenräume, Terrasse, das Stadthallenfoyer und die Stadthalle. Dadurch kann jedes Paar frei wählen, welches Ambiente zur eigenen Traumhochzeit am besten passt.

Wo? Restaurant Schillerhöhe, Schillerhöhe 12, Marbach am Neckar

Campuszwei Hotel und Boardinghouse, Ludwigsburg

Unweit vom Rathaushof und damit dem Rathaus als möglichem Trauort gelegen, ist der Akademiehof mit dem Campuszwei Hotel und Boardinghaus in Ludwigsburg. Paare, die es urban mögen, werden es lieben, hier Hochzeit zu feiern. Gäste können bei genug Parkmöglichkeiten bequem mit dem Auto anreisen oder auch mit den Öffis. Der Ludwigsburger Bahnhof ist fußläufig zu erreichen.

Wer davon träumt, in einem Hotel mit viel Komfort zu heiraten, um neben Feier- auch Übernachtungsmöglichkeiten für seine Gäste zu haben, für den ist das Campuszwei Hotel & Boardinghouse eine echte Option.

Das Team bietet Full-Service und kassiert dafür 4,6 von fünf Sternen bei Google.

Wo? Campuszwei Hotel Akademiehof 2-4, Ludwigsburg

Allen Jasagern nun viel Vorfreude beim Auswählen der Location und einen gelungenen erinnerungswürdigen Hochzeitstag.