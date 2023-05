1 In Bietigheim-Bissingen ist der Hochwasserzug ausgerückt. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Einsatzkräfte von Feuerwehr und DRK aus dem Landkreis Ludwigsburg sind in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz angekommen. Sie berichten von dramatischen Verwüstungen.









Kreis Ludwigsburg - Viel Zeit hatten die Feuerwehren von Bietigheim-Bissingen, Marbach am Neckar und Vaihingen an der Enz nicht: Am späten Nachmittag hatte der Kreisbrandmeister Andy Dorroch sie zum Einsatz in den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz gerufen, gegen 22 Uhr machten sich 27 Floriansjünger mit einem sogenannten Hochwasserzug aus fünf verschiedenen Fahrzeugen auf den Weg.