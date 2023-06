1 Wer kommt denn hier geflogen? Paula Schürholz vom Bundeskader Beachvolleyball studiert in Stuttgart Wirtschaftspsychologie. Foto: privat//Peter Gwiazda

Wie schafft man es, Studium und Spitzensport unter einen Hut zu bringen? Paula Schürholz verrät es. Die Beachvolleyballerin ist eine von neun Topathleten, die genau deshalb an der Hochschule für Technik in Stuttgart studieren.









Während ihre Kommilitonen schon ihre Bachelorarbeit schreiben, blockt und pritscht Paula Schürholz bei Turnieren die Bälle übers Netz. Die 20-Jährige studiert im sechsten Semester an der Hochschule für Technik (HFT) in Stuttgart Wirtschaftspsychologie. Doch wenn gerade ein weltweites Turnier stattfindet wie dieser Tage in Litauen oder demnächst die Europameisterschaft in Holland, dann sammelt die Beachvolleyballerin Punkte auf Sand. Und das bisher mit Erfolg: deutsche Meisterschaft U 20 und neunter Platz bei der U-21-Weltmeisterschaft in Thailand können sich sehen lassen. Doch wie passt ihre Mitgliedschaft im Bundeskader zu einem durchgetakteten Studium?