4 Hitzewelle in Stuttgart: Da brauchen auch Hunde eine Abkühlung (Archivbild). Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Gutes Wetter, geöffnete Gastronomie und EM sorgten am Freitagabend für eine volle Innenstadt. Auch Nachts blieb alles friedlich.

Stuttgart - „So ist es angenehm“, seufzt die junge Frau, die gegen 20.30 Uhr Hand in Hand mit ihrem Freund am Testzelt auf dem Schlossplatz vorbeiflaniert. Die drückende Hitze des Tages ist einer angenehmen Wärme gewichen. Entsprechend voll ist es in der Innenstadt. Familien tummeln sich auf den Grünflächen neben Grüppchen, deren Einkaufstüten vom erfolgreichen Shopping zeugen. Im Rund des Musikpavillons genießen zwei Damen ihren Aperol. Während die Freitreppe nach wie vor gesperrt ist, haben sich etliche junge Männer auf den Stufen vor dem Königsbau eingefunden. Die Stimmung ist entspannt. Gut gelaunt ist auch Ute Philipp, die neben dem Herzog-Christoph-Denkmal Aufstellung genommen hat und ein Schild präsentiert, auf dem in roten Lettern „Gesund“ steht. „Das ist neben geimpft, genesen und getestet das vierte große ,G’ und das wichtigste“, erklärt sie und fragt. „Warum soll ich mich testen lassen, wenn ich mich gesund fühle?“

So ist die Stimmung in der Stadt

In der Bolzstraße fordert ein Gleichgesinnter per Plakat: „Coronawahnsinn stoppen!“ Gegenüber stehen die Menschen vor der Gelateria „Old Bridge“ Schlange. „Das Eis hier ist so gut, dass es sich lohnt, die Geduld aufzubringen“, schwärmt ein Herr. Der Pulk Kinder am Eiswagen von Santin neben dem Wittwer ist ebenfalls hochzufrieden. Auch vor dem Einlass zum „Palast der Republik“ wird gewartet. Es braucht seine Zeit, bis Impfpass, Genesungsnachweis oder Test kontrolliert und die Kontaktdaten erfasst sind. „Wir nehmen das sehr genau“, betont Betreiber Stefan Schneider. Wer nicht getestet ist, kann das im Zelt direkt vor Ort erledigen. Noch ist es nötig. Schneider hofft allerdings auf die im Raum stehende weitere Lockerung der Regeln für die Außengastronomie. Ali (33) genießt derweil das italienische Flair im „Senzanome“. „Es ist perfekt gelaufen“, freut sich der Kurde. „Erst konnte ich in Albanien Urlaub machen und nun, da ich zurück bin, ist hier alles soweit geöffnet, dass ich hier sitzen, essen und den Abend genießen kann. Besser geht es nicht.“

Überall fallen kroatische Farben ins Auge

Ob am Eckensee oder auf der Königsstraße: Überall fallen kroatische Farben ins Auge: Fußballtrikots und Fahnen. „Wenigstens haben wir einen Punkt geholt“, kommentiert ein Fan das 1:1 gegen Tschechien. Das Spiel der Engländer gegen Schottland interessiert ihn nicht. „Ich verbringe den Abend lieber mit Freunden in der Stadt“, sagt er. Das sei entspannter, als irgendwo vor dem Bildschirm zu sitzen. Die Polizei hält sich im Hintergrund. Zwar sind die Fahrzeuge immer präsent, eingreifen müssen die Beamten aber nicht. Insgesamt sei es in der Stadt eher ruhig gewesen, bilanziert Polizeisprecher Jens Lauer. Etwas lebhafter sei es am Feuersee und am Marienplatz zugegangen. Für Einsätze sorgten vor allem lautstark feiernde Jugendliche. Am Killesberg habe laute Musik in den Nachtstunden mehrfach zu Beschwerden der Anwohner wegen Ruhestörung geführt.

Auch am Samstag stiegen die Temperaturen in Stuttgart wieder in die Höhe. Viele Menschen zog es deshalb nach draußen an die frische Luft. Vor dem Freibad „Bädle“ in Zuffenhausen bildeten sich am Mittag lange Schlangen. Wir haben die Bilder dazu. Klicken Sie sich durch die Galerie.