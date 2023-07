1 Ein Ventilator braucht zumindest weniger Strom als eine Klimaanlage. Foto: imago/J/osep Suria

Klimaanlagen sind für zehn Prozent des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich. Dabei sorgen die Geräte oft erst recht dafür, dass sich die Umgebung aufheizt. Experten erklären, wie man in Stuttgart nachhaltig kühlt.









Ein Vorschlag zum Schutz vor der Hitze dürfte viele freuen: Siesta machen. Der Mediziner Hanns-Christian Gunga sagte vergangene Woche, er halte das für eine sinnvolle Sache. Nicht um Stress abzubauen oder versäumten Schlaf der vorangegangenen Nacht nachzuholen – sondern um bei der Arbeit den Körper vor der Überhitzung zu schützen. Tatsächlich werden hohe Temperaturen, wie sie am Dienstag auch in Stuttgart herrschten, zunehmend zu einem Gesundheitsproblem: 4500 Menschen sind laut einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts im vergangenen Sommer in Deutschland an den Folgen der Hitze gestorben, europaweit waren es laut einer in der Fachzeitschrift „Nature Medicine“ veröffentlichten Studie mehr als 61 000 Menschen.