Sonne pur und Temperaturen um die 30 Grad: Die Menschen in der Region Stuttgart können sich am Wochenende auf Sommerwetter freuen. Doch auch für Hitzegeplagte gibt es gute Aussichten: In der kommenden Woche könnten vereinzelt Schauer und Gewitter für Abkühlung sorgen, so berichtet Christoph Herzog, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), am Samstag auf Anfrage unserer Redaktion.