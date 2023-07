Auf einer Wiese im nördlichen Stuttgarter Stadtteil Freiberg ist am Montagnachmittag ein größerer Flächenbrand ausgebrochen. Eine Zeugin hatte gegen 16 Uhr Alarm geschlagen: Sie bemerkte eine starke Rauchentwicklung auf der Wiese, die qualmte und vom Brand komplett verkohlt wurde. Zur Größe des Brandgebiets im Bezirk Münster konnte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei am Montag zunächst keine Angaben machen.

Hinweise auf die Brandursache gibt es demnach nicht. Die Feuerwehr rückte zur Brandstelle zur Mönchfeldstraße auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Freiberg aus, gegen 16.45 Uhr sei der Brand gelöscht gewesen. Einer weiteren Ausbreitung des Feuers auf umliegende Bäume wurde somit Einhalt geboten.

Lesen Sie auch

Die Hitze setzt der Natur zu

Ausgedörrte Äcker, vertrocknete Wiesen und Blumen, die ihre Köpfe schlaff hängen lassen: Die große Hitze macht in Stuttgart dieser Tage nicht nur den Menschen, sondern auch der Natur zu schaffen. Wie sehr die Trockenheit die Natur schlaucht, Stadtbäume und Wiesen nach Wasser ächzen, ist überall im Kessel offenkundig. Die Trockenheit beherrscht das Landschaftsbild.

Wann ist Abkühlung in Sicht?

Was noch dazu kommt: Von Abkühlung kann kaum die Rede sein. Für den Dienstag werden für weite Teile von Baden-Württemberg noch einmal Temperaturen zwischen 36 Grad in Stuttgart und 37 Grad am Rhein erwartet. Doch dann ist etwas Entspannung bei den Temperaturen in Sicht. In den kommenden Tagen werden sie der Vorhersage zufolge zum Teil deutlich unter 30 Grad liegen.