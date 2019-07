Hitze in Stuttgart

Der Sommer ist mit der nächsten Hitzewelle zurück – viele suchen nach einer Abkühlung. Neben Freibad und Co. können Winterfotos zumindest für mentale Erfrischung sorgen.

Stuttgart - Wir befinden uns nun schon auf der zweiten Hitzewelle: In Stuttgart soll sich diesen Donnerstag die Luft bis zu 40 Grad aufheizen. Allein beim Lesen der Zahl fangen wir an zu schwitzen – über die Hitzerekorde zu reden, macht es nicht besser. Eine Abkühlung muss her.

Um die heißen Tage erträglicher zu machen, fahren viele an den nächsten Badesee, essen ein Eis oder gehen ins städtische Freibad. Weniger alltäglich: Eine mentale Erfrischung durch Winterbilder – dabei kann auch das in der stickigen Bahn oder am Arbeitsplatz hilfreich sein. Hoffen wir zumindest.

