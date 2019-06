Der Hitzerekord für den heißesten Juni-Tag in Stuttgart wurde am Mittwoch nicht aufgestellt. Einen kleinen Rekord gab es dennoch.

Stuttgart - Es war heiß am Mittwoch in Stuttgart – und der Schweiß in Strömen. Die ganz großen Temperaturrekorde gab es aber nicht. An der Messstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Schnarrenberg wurden maximal 33,7 Grad registriert. Der bisher heißeste Tag im ersten Sommermonat seit Aufzeichnungsbeginn 1951 war da aber noch eine Schippe schärfer.

2002 im Juni war’s heißer

Der war am 18. Juni 2002 mit 36 Grad. Einen kleinen Rekord gab es dann aber doch noch am Mittwoch, der auch der bisher heißeste Tag dieses Jahres in Stuttgart war. Die 33,7 Grad sind der Höchstwert für einen 26. Juni. Der lag bisher bei 30,7 Grad und datiert aus dem Jahr 1976. Deutlich heißer war es am Mittwoch aber in Coschen in Brandenburg. Dort wurde laut DWD mit 38,6 Grad ein neuer deutscher Temperaturrekord für den Monat Juni aufgestellt.

In Stuttgart wird die Hitze in den kommenden Tagen nicht mehr auf Rekordkurs gehen. Es bleibt zwar heiß, die 30 Grad werden auch ziemlich sicher bis Anfang kommender Woche jeden Tag gerissen, aber das Junihoch von 36 Grad wackelt wenn überhaupt dann höchstens noch am Monatsfinale am n Sonntag. Und laut DWD dürften die Temperaturen von kommenden Dienstag an dann unter die 30 Grad fallen. Regen ist aber weiter weit und breit nicht in Sicht.