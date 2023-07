1 Im Südwesten ist es derzeit heiß. Foto: dpa/Felix Kästle

Nach einem kurzen Durchatmen zum Auftakt der Woche wird es am Dienstag noch einmal schwül und heiß in Baden-Württemberg. Dies teilte der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart mit. Doch dann ist etwas Entspannung bei den Temperaturen in Sicht. In den kommenden Tagen werden sie der Vorhersage zufolge zum Teil deutlich unter 30 Grad liegen.