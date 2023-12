Historisches aus Benningen: Vom Küfergesellen zum Millionär

1 Ein unbekannter Fotograf hat den Benninger Gottlieb Storz als Firmenchef und Gründer der Storz Brewery in Omaha um 1902 abgelichtet. Foto: privat

Gottlieb Storz vergaß seine Heimatort nie, auch sein Heimatort den Auswanderer nicht. Der Benninger wurde in den USA reich – das war auch für Benningen von Vorteil.











Zwei wurden im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen, eine existiert noch in der der evangelischen St. Anna-Kirche. Die Gedächtnisglocke dort spendete Gottlob Storz im Jahr 1938. Wie er überhaupt in Benningen überall einsprang, wo es ihm notwendig erschien. „Im kirchlichen Bereich stiftete er unter anderem zwei Glockengeläute, Erweiterungen der Orgel, eine Ausmalung des Chors“, ist auf den Seiten der Kirche zu erfahren. Im Jahr 1852 in Benningen geboren, gehörte Storz zu den vielen Bürgern der Gemeinde, die – meist nach Nordamerika – auswanderten, um Armut und Not zu entfliehen.