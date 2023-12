Historische Straßenbahn Stuttgart: Straßenbahn-Oldtimer wieder auf Fahrt

10 Die Oldtimerlinie 21 kann wieder auf Fahrt gehen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Nach siebenjähriger Auszeit ratterte die Oldtimerline 21 des Vereins Stuttgarter Historische Straßenbahnen am Dienstag erstmals wieder über die Gleise in der Stuttgarter Innenstadt.











„Ohne Erlaubnis abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt“ warnt das historische Schild am Ziegelbau des Stuttgarter Straßenbahnmuseums. Der Triebwagen der Linie 21, an dessen Vorderfront als Zielort „Bad Cannstatt Reichsbahnhof“ angegeben ist, darf am zweiten Weihnachtsfeiertag aber auf dem Hof parken.