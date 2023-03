1 Die Berliner Rapper von K.I.Z. füllen die größten Konzerthallen Deutschlands. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Die Veranstalter der Hip-Hop-Open haben an diesem Freitag weitere große Acts verkündet. Vor allem eine Band dürfte für Begeisterung sorgen: K.I.Z.

Die Rap-Formation ist eine der bekanntesten Deutschlands und versteht es seit der Gründung mit ihrer Musik zu provozieren – zumindest all jene, die mit Ironie nicht viel anfangen können. Zuletzt war die Band aus Berlin mit ihrem aktuellen Album „Rap über Hass“ auf Tour. Die Band füllt die größten Veranstaltungshallen und das manchmal sogar ganz ohne Männer. Zum Weltfrauentag hatte K.I.Z. zu einem weiteren „Nur für Frauen“-Konzert in die Mercedes-Benz-Arena in Berlin eingeladen. Vorband: No Angels.

Gute Mischung nach acht Jahren Pause

In Stuttgart wird das Ganze natürlich ein wenig anders aussehen. Da bekommen K.I.Z. keine Castingbands aus den 2000ern zur Seite gestellt, sondern internationale Acts wie JID. Auch dessen Auftritt bei den Hip-Hop-Open ist an diesem Freitag verkündet worden. JID hat im vergangenen Jahr mit „The Forever Story“ großen Erfolg gefeiert. Der Rapper aus Atlanta bringt New School Hip Hop auf die Bühne.

Für die Aftershow wurden ebenfalls bekannte Namen verkündet: Domiziana und die Drunken Masters.

Schon bei den vorangegangenen Ankündigungswellen hat sich gezeigt, dass die Hip-Hop-Open nach acht Jahren Pause eine gute Mischung auf die Bühne bringen. Spannende junge Künstlerinnen wie Badmómzjay, Layla, Céline, und Liz, sowie feste Instanzen der Szene als Headliner wie Trettmann, Sido und die Neuzugänge JID und K.I.Z. Ein paar offene Stellen gibt’s auf dem Line-Up-Flyer noch, die sollen in nächster Zeit gefüllt werden.

Festival an verschiedenen Orten

Die Hip-Hop-Open werden vom 28. bis zum 30. Juli an verschiedenen Standorten stattfinden. Neben den beiden Hauptbühnen auf dem Wasen und dem Programm im Reitstadion, gibt es erstmals Acts in der Schleyer-Halle. Dort, in Fridas Pier und in anderen Location werden die After-Show-Partys gefeiert.

Hip-Hop-Open 2023

Tickets und Infos

www.hiphopopen.de