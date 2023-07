6 Mit Streichern und Piano auf der Bühne der Stuttgarter Liederhalle: Der Rapper Kool Savas. Foto: Red Bull/dieserbobby

Rapper Kool Savas hat gemeinsam mit dem Residenzorchester Baden-Württemberg vor 2000 Fans ein flammendes Konzert gegeben. Bei dem begehrten Event gab es Überraschungsgäste wie SDP und Badmomzjay sowie zwei neue Songs.









Das Konzert war nach sieben Stunden ausverkauft: Im Rahmen der Hip-Hop Open trat am Sonntagabend der Rapper Kool Savas, auch bekannt als „King of Rap“, in der Stuttgarter Liederhalle gemeinsam mit dem Residenzorchester Baden-Württemberg auf. 2000 begeisterte Fans konnten den Event live verfolgen, der in der Reihe von „Red Bull Symphonic“ erscheint. Wer keine Karte mehr ergattern konnte, hat die Möglichkeit, die Konzertaufzeichnung Anfang Oktober über den Youtube-Kanal von Red Bull sehen.