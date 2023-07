1 Die Polizei ist am Wochenende in der Wasenwache anzutreffen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Nicht auf dem Festivalgelände, aber rundherum ist die Polizei unterwegs, wenn auf dem Wasen die Hip Hop Open steigen. Unter anderem geht es um Sicherheit bei der An- und Abreise der Fans.









Wenn am Wochenende die große Party auf dem Wasen steigt, ist die Polizei auch im Einsatz. Rund um das Hip Hop Open werde auf die Verkehrssicherheit und die Sicherheit der An- und Abreisenden geachtet, sagt ein Polizeisprecher. Bei einer so großen Veranstaltung sei auf jeden Fall die Wasenwache am Wochenende besetzt.