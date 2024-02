Hip-Hop Open 2024: Kool Savas und weitere Acts beim Stuttgarter Festival

1 Begeisterte Fans beim Hip-Hop Open. Foto: Lichtgut/Ines Rudel/Lichtgut/Ines Rudel

Auf dem Cannstatter Wasen feiert die Hip-Hop-Szene auch in diesem Jahr wieder ein Festival. Die Veranstalter des Hip-Hop Open haben weitere Acts bekannt gegeben.











Das Hip-Hop Open findet wie im vergangenen Jahr auch wieder in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen statt. Hip-Hop-Fans können einige Größen der Szene am 9. und 10. August live erleben. Dabei zeichnet sich eine Mischung aus altbekannten Künstlern und Newcomern ab. Die Veranstalter kündigten bereits frühzeitig an, dass Rin und SSIO dabei sein werden, ebenso wie Skepta, Denzel Curry, 01099 und Tua.