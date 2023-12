1 Am Freiburger Bahnhof ist es am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Landes- und Bundespolizisten wurden am Mittwoch am Freiburger Hauptbahnhof eingesetzt. Grund war ein Hinweis auf eine Bedrohungslage. Das ist bislang bekannt.











Weil es einen Hinweis auf eine Bedrohungslage gegeben hat, sind Landes- und Bundespolizisten am Mittwoch am Freiburger Hauptbahnhof eingesetzt worden. Der Anrufer, der den Hinweis gegeben hatte, wurde rasch ermittelt und an seinem Wohnort in Thüringen angetroffen, wie die Polizei mitteilte.