11 Der VfB-Trainer Tim Walter sieht eine Entwicklung bei seiner Mannschaft. Allerdings zeigt sich diese nur teilweise an den Ergebnissen. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat eine Hinrunde hinter sich, die Fragen und Wünsche offenlässt. Deshalb ist die Spannung vor dem Rückrundenstart am Samstag in Hannover groß.









Darmstadt - Noch hat der VfB Stuttgart in diesem Jahr ein Spiel vor der Brust – am Samstag bei Hannover 96. Eine Begegnung, in der sich die angespannte Lage rund um den Fußball-Zweitligisten wieder auf 90 Minuten verdichtet. Denn die Wirklichkeit deckt sich nicht mit den Ansprüchen. So wirkte das 1:1 in Darmstadt zum Hinrundenabschluss wie eine Zusammenfassung der vergangenen Wochen. Eine Zwischenbilanz.