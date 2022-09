1 „Bürger helfen Helfern!“ lautet das Motto der Fellbacher Feuerwehr. Foto: Feuerwehr Fellbach/Busch

Um der krebskranken Frau eines Kameraden zu helfen, plant die Feuerwehr Fellbach eine Hilfsaktion beim Fellbacher Herbst. Freiwillige können am Marktplatz eine Speichelprobe abgeben.















Die Feuerwehr Fellbach ist gewohnt, Leben zu retten. Nun hoffen die Mitglieder der Wehr ausnahmsweise auf Lebensretter aus der Bevölkerung. Um ihren Kameraden Timo Fritsche beziehungsweise dessen Frau Nicole, die an Blutkrebs erkrankt ist, zu unterstützen, organisieren sie eine Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Aufgerufen sind Frauen und Männer zwischen 17 und 55 Jahre – sie müssten zunächst nur eine Speichelprobe beim Fellbacher Herbst abgeben.

Genetischer Zwilling gesucht

Der Hilferuf aus den eigenen Reihen erfolgte Mitte August. Timo Fritsche richtete per E-Mail an seine 204 Kameraden der Feuerwehr Fellbach folgende Bitte: „Meine Frau hat die Diagnose Leukämie und braucht vielleicht einen Stammzellenspender. Lasst Euch bitte bei der DKMS typisieren. Mit viel Glück ist ja jemand dabei, der meiner Frau das Leben retten kann.“

Fritsches Gruppenführer Tobias Lutz zögerte nicht lange: „Mir war schnell klar, da ist ein Kamerad in Not und braucht dringend Hilfe, und wir als seine Kameraden müssen da aktiv werden“, sagte er. Schließlich seien sie als Floriansjünger gewohnt, rund um die Uhr und in allen undenkbaren Notsituationen für ihre Mitbürger einzuspringen. Nach einem Treffen mit Vertretern der DKMS (einer ehrenamtlichen Organisation, die bundesweit für den Aufbau der Datenbank für Stammzellenspender verantwortlich ist) war für den Gruppenführer klar, dass eine Großveranstaltung mit vielen Besuchern der ideale Ort ist, möglichst viele potenzielle Speichelproben zu sammeln. Diese könnte helfen, um im Falle einer Stammzellenspende den passenden Spender – im Idealfall den genetischen Zwilling – ausfindig zu machen. Und die richtige Veranstaltung steht bekanntlich kurz bevor: der Fellbacher Herbst am zweiten Oktoberwochenende.

Speichelproben auf dem Marktplatz

Hier wird die Feuerwehr Fellbach am verkaufsoffenen Sonntag eine Typisierungsaktion unter dem Motto: „Bürger helfen Helfern!“ durchführen. In der Cannstatter Straße unweit des Feuerwehrgerätehauses wird der Aktionsstand aufgebaut, vier ausgebildete Rettungssanitäter werden mit Wattestäbchen bei den Spendern die Speichelproben entnehmen und den Versand an die DKMS vorbereiten. Übrigens ist die Fellbacher Wehr nicht allein: Ein Anruf genügte, und auch eine weitere „Blaulicht-Fraktion“, das Rote Kreuz mit dem Ortsverband Fellbach, war mit an Bord und hilft bei der Aktion mit.

Alle Bürger, die sich typisieren lassen wollen, können ohne Anmeldung am Sonntag, 9. Oktober, zum Infostand am Marktplatz kommen: Formular ausfüllen (auch vorab im Internet erhältlich), mit Wattestäbchen Speichelprobe entnehmen, fertig.

Nähere Infos finden Sie auch unter: www.dkms.de/nicole .