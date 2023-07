1 Nouhaila Benzina trägt den traditionellen Hijab. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Marokkos „Atlas-Löwen“ rockten sich bei der Endrunde der Männer in Katar sensationell bis ins Halbfinale. Jetzt wollen auch die Frauen aus dem nordafrikanischen Land bei ihrer WM-Premiere in Australien Fußball-Geschichte schreiben. Und das am liebsten schon bei ihrem Auftaktspiel am Montag (10.30 Uhr MESZ/ZDF) in Melbourne gegen Vize-Europameister Deutschland.