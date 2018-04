Highlandgames Nürtingen Eine starke Frau unter Männern

Von red 30. April 2018 - 17:44 Uhr

Bei den 9. Nürtinger Highlandgames gab es eine Premiere: Neben den starken Männern trat zum ersten Mal auch eine starke Frau an. Stephanie Frey ist indes keine Unbekannte.





Nürtingen - Bereits zum neunten Mal fanden am Sonntag die Highlandgames im Nürtinger Schlachthofareal statt – in diesem Jahr mit einer Premiere. Waren die Highlandgames zumindest in Nürtingen bis dahin eine Männerdomäne, so hat sich das in diesem Jahr geändert.

Die Schweizerin Stephanie Frey ist in diesem Jahr zu dem Wettkampf angetreten, der vor allem eines verlangt: Kraft. Denn es geht bei dem traditionell schottischen Wettkampf darum, etwa einen 50-Kilo-Stein zu werfen oder 120 Kilo auf eine Tonne zu heben. Für Frey war das nichts Neues – in Luzern etwa haben im vergangenen Jahr gleich mehrere Frauen an den Highlandgames teilgenommen.

Ganz allein war aber auch Stephanie Frey nicht: Zwar außer Konkurrenz, aber immerhin dabei war Nürtingens Bürgermeisterin Annette Bürkner.