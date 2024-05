1 Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch offen. (Symbolbild) Foto: Imago//K. Schmitt

Ein Unbekannter hat am Montag in Hessigheim die Scheiben eines mobilen Blitzer eingeschlagen und zerkratzt. Ein Zeuge schlug den Mann schließlich in die Flucht.











Ein Fußgänger hat am Montagnachmittag in Hessigheim auf einen Blitzer eingeschlagen und dessen Scheiben beschädigt. Die Messanlage hatte das Landratsamt Ludwigsburg etwa 100 Meter hinter dem Ortseingangsschild an der Besigheimer Straße aufgestellt. Einem Zeugen war gegen 13 Uhr ein Mann aufgefallen, der an dem Blitzer vorbeiging, als plötzlich hämmernde Geräusche zu hören waren. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte angefangen, auf die Messanlage einzuschlagen. Als der Zeuge ihn aufforderte sofort damit aufzuhören, lief der Mann davon.