1 Katrin, Janika, Joel, Julius und Frank Gellisch: Fast alles dreht sich um den herzkranken Joel Foto: /clb

Joel kommt mit einem seltenen Herzfehler zur Welt – und stürzt das Leben seiner Familie in ein Chaos der Gefühle.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Freudenstadt - Es gibt Tage, an denen Katrin Gellisch mit flehendem Blick die Antwort im Himmel über dem Schwarzwald sucht: Warum hat das Schicksal ausgerechnet uns diese Bürde auferlegt? Dann wendet sie sich um im Garten und streicht Joel, 6, fürsorglich über das blonde Haar. Sie sagt: „Ich bin jeden Tag froh, dass er bei uns ist.“ Und dass sie sich sicher ist, dass er alles meistern wird, was ihm bevorsteht. Aber die Furcht, die Leiden ihres herzkranken Sohnes könnten ein schlimmes Ende nehmen, macht ihr Gesicht bisweilen angestrengt, ihre Stimme gepresst. Und wenn sie lacht, dann meist so, als sei die gute Laune nur geliehen.