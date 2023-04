1 In drei Abendkonferenzen beantworten Experten die Fragen von Abonnentinnen und Abonnenten zu Herzerkrankungen, Krebs und Rückenleiden. Foto: toodtuphoto/shutterstock

Eine Expertenrunde beantwortet unseren Abonnentinnen und Abonnenten in einer digitalen Veranstaltungsreihe zum „Gesundheitsatlas BW" Fragen rund um die Volksleiden Herzerkrankung, Krebs und Rückenschmerzen.









Bis ins hohe Alter gesund zu bleiben – das gehört zu den größten Herausforderungen des Lebens. Nicht bei allen bleiben die großen Volksleiden wie Krebs, Herz-Kreislauferkrankungen oder gar dauerhafte Rücken- und Gelenkprobleme fern. Im Rahmen unserer Serie „Gesundheitsatlas BW“ laden wir unsere Abonnentinnen und Abonnenten zu einer digitalen Veranstaltungsreihe ein.

In den drei Abendkonferenzen am 9. , 10. und 11. Mai sprechen wir jeweils von 19.30 Uhr an in einer Videokonferenz über Zoom mit Experten darüber, wie die moderne Medizin einen Ausweg aus den Krankheiten bieten kann. Moderiert werden die Abende von Regine Warth, unserer Redakteurin für Gesundheitsthemen. Unsere Leser sind dazu eingeladen vorab oder während der Abendkonferenz Fragen an die Experten zu stellen.

Abendkonferenz am 9. Mai über Herzerkrankungen

Der Stuttgarter Kardiologe Professor Dr. Thomas Nordt, der im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung tätig ist, gibt bei unserem Herzgespräch am 9. Mai von 19.30 Uhr an eine Übersicht über die Risikofaktoren, die Herz und Kreislauf bedrohen. Faszinierend werden auch die Ausführungen der Experten der Herzstiftung sein, wie die Hightech-Methoden zur Reparatur von Herz und Kreislauf inzwischen fast jeden Punkt des verzweigten Gefäßsystems erreichen können. Nicht unterschätzt werden darf bei den Erkrankungen aber die Psyche. Was hier hilfreich sein kann, will der Göttinger Experte für Psychokardiologie Prof. Dr. Christoph Herrmann-Lingen bei diesem Forum ausführen.

Abendkonferenz am 10. Mai über Rückenschmerz

Wohl fast jeder von uns hat schon erlebt, dass es plötzlich im Kreuz zieht und kneift. Was dann zu tun ist, das wollen Experten der Wirbelsäulenzentren am Klinikum Stuttgart und am Diakonie Klinikum Stuttgart am 10. Mai von 19.30 Uhr an klären. Etwa wie eine multimodale Therapie bei chronischen Schmerzen abläuft oder wann es zu einem operativen Eingriff kommen muss. Wichtig ist dabei auch der richtige Umgang mit den Rückenleiden, durch mehr Bewegung im Alltag. Wie das gelingen kann, zeigt Ihnen ein Experte des Landesverbandes Physio Deutschland.

Abendkonferenz am 11. Mai über Krebs

Wie sich Tumorleiden künftig verhindern lassen – dieser Frage wird sich am 11. Mai von 19.30 Uhr an der Vorsitzende des Krebsverbands Baden-Württemberg, Professor Dr. Uwe Martens, widmen. Krebs ist noch immer das größte Angstgespenst. Gleichzeitig gelingt es mit Hilfe von Prävention und Früherkennung, das persönliche Krebsrisiko stark zu senken. Was darüber hinaus die Selbstheilung fördern kann, darüber möchten Experten des Landeskrebsverbands ebenfalls aufklären. Und nicht zuletzt soll dabei im Dialog mit dem Verband Frauenselbsthilfe Krebs zur Sprache kommen, wo Betroffene Hilfe und Unterstützung finden.

So melden Sie sich zur Abendkonferenz an

Die drei Abendkonferenzen sind exklusiv für Abonnenten unserer Zeitung und finden über Zoom statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für die Anmeldung müssen Sie sich einmalig mit Ihrer Kundennummer auf unserem Portal für Abonnenten www.zeitung-erleben.de registrieren.

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sich über diesen Link www.zeitung-erleben.de/gesundheitsatlas jeweils für die gewünschte oder alle drei Abendkonferenzen anmelden. Halten Sie dafür Ihre Kundennummer bereit.

Ihre Fragen zum Thema „Herzerkrankung, Krebs und Rückenschmerzen“ können Sie ab sofort unter chef@stzn.de, Betreff: „Herzerkrankung“ oder „Krebs“ oder „Rückenschmerzen“, stellen.