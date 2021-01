1 Die Polizei war am Donnerstag auf der A81 im Einsatz (Symbolbild). Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh/7aktuell.de | Nils Reeh

Ein herrenloser Kleinlaster hat am Donnerstag auf der Autobahn 81 bei Korntal-Münchingen für Durcheinander gesorgt. Der Fahrer hatte sich einfach aus dem Staub gemacht, von ihm fehlt bislang jede Spur.

Korntal-Münchingen - Ein herrenloser Transporter hat am Donnerstagmittag auf der A 81 für ein gehöriges Durcheinander gesorgt. Die Polizei fand den Renault Master mit Göttinger Kennzeichen gegen 11.50 Uhr auf dem Verflechtungsstreifen zwischen den Ausfahrten Stuttgart-Feuerbach und Zuffenhausen. An dieser Stelle können Autofahrer eine zusätzliche vierte Spur nutzen.

An dem verlassenen und unverschlossenen Fahrzeug lief der Motor und es war lediglich das Warnblinklicht eingeschaltet. Warum der Renault an der Stelle abgestellt wurde, ist bislang unklar. Einfach liegen geblieben war er nicht, im Tank befand sich noch genug Sprit. Weil der Fahrer, von dem bislang jede Spur fehlt, den Renault sonst nicht abgesichert hatte, bemerkten zwei Lastwagen das Pannenfahrzeug wohl zu spät und mussten anhalten. Sie hatten erhebliche Probleme, sich wieder in den Verkehr einzuordnen. Der marode Transporter, bei dem auch die Hauptuntersuchung seit mehreren Monaten abgelaufen ist, wurde schlussendlich abgeschleppt.