Herrenberg Einbrecher bemerken 17-Jährige im Kleiderschrank

Von red/pol 09. Dezember 2017 - 13:13 Uhr

Der Einbrecher bemerkte die 17-Jährige, die sich im Kleiderschrank versteckt hatte. Foto: dpa

Eine 17-Jährige schläft im ersten Stock, als sie Einbrecher im Haus hört. Sie versteckt sich im Kleiderschrank, als einer der Männer in ihr Zimmer kommt – und wird dennoch bemerkt.

Herrenberg - Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der sich am Freitag gegen 20.40 Uhr in einem Wohngebiet südlich der Nufringer Straße in Kuppingen ereignete. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Terrassentür sowie ein weiteres Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu dem Wohnhaus.

In der Folge durchsuchte einer der Täter das Schlafzimmer sowie das daneben liegende Bad im Erdgeschoss. Als sich der Einbrecher in den ersten Stock des Hauses bewegte, hörte die 17-jährige Tochter, welche sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem unbeleuchteten Zimmer befand, die Schritte auf der Treppe und versteckte sich in ihrem Kleiderschrank. Der Täter durchsuchte das Jugendzimmer und entwendete Bargeld aus einem Geldbeutel.

Der Unbekannte bemerkt das Mädchen im Kleiderschrank

Anschließend bemerkte er die Tochter, warnte seinen Komplizen im Erdgeschoss und ergriff die Flucht. Einer der beiden Einbrecher war 1,65 bis 1,70 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und laut Zeugin ein „südländisches Aussehen“. Er sprach ausländisch und war mit einer Wollmütze und einem Schal bekleidet.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Polizei bittet um Hinweise an Tel. 07032/2708-0.