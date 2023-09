In der gesamten Region Stuttgart finden in den nächsten Wochen Herbstflohmärkte statt. Manche sind groß und vielfältig und andere sind richtige Geheimtipps. Das sind die Angebote.

Viele Städte in der Region Stuttgart nutzen den Herbst dazu, um bei einem großen Basar vom Sommer Abschied zu nehmen. Auch dieses Jahr gibt es wieder reichlich Gelegenheiten, sich über die kälter werdenden Temperaturen hinwegzutrösten, indem man sein Geld in Krimskrams investiert. Für Manche ist die Zeit der Herbstbasare die letzte Etappe, bevor dann Ende November die Weihnachtsmärkte richtig losgehen. Diese Auswahl an Herbstflohmärkten gibt es in der Region Stuttgart.

Viel zu entdecken in der Stuttgart City

Zumindest in Stuttgart kann man wohl von der Mutter alle Flohmärkte sprechen. Drei Kilometer Flohmarktfront, die sich über den Markt-, Schiller- und Karlsplatz sowie die Hirsch-, Kirch- und Dorotheenstraße erstreckt. Eine traditionelle Veranstaltung, die gefühlt von der halben Stadt besucht wird. Die Trödler, die an dem Tag in die Stadt fluten, brauchen zwei Dinge, um für den Flohmarkt gerüstet zu sein: Ellenbogen und viel Zeit. Besucheranstürme hindern einen daran, schnell mal alles zu überfliegen, aber dafür gibt es auch wirklich viel zu entdecken und immer wieder Überraschungen zu finden, wenn man denn nach ihnen sucht. Von dichtem Gedränge in den Hauptanlaufzeiten darf man sich dafür auch nicht abschrecken lassen. Dieses Jahr findet der Flohmarkt am Sonntag, 17. September, von 11 bis 18 Uhr statt.

Ein Flohmarkt auf einem Flugfeld in Böblingen

Auf dem Böblinger Flugfeld teilen sich die Städte Böblingen und Sindelfingen die ehemalige Fläche des Flughafens Böblingen, um es unter anderem als Gewerbe- und Dienstleistungsgebiet zu nutzen. Wozu ein Teil des 80 Hektar großen Platzes auch immer wieder dient, sind Konzerte, Veranstaltungen, Festivals oder eben als Schauplatz für einen großen Flohmarkt. Am Samstag, 30. September, findet auf dem Festplatz Flugfeld in der Wolfgang-Brummer-Allee von 9 bis 15 Uhr der Trödelverkauf statt. Mieter können für zehn bis zwölf Euro pro Meter einen Stand mieten. Aufbau ist ab 7 Uhr und der Platz muss bis 16.30 Uhr wieder geräumt werden. Veranstaltet wird der Flohmarkt von Timke. Das Unternehmen plant und organisiert Flohmärkte seit 1991, hat daher reichlich Erfahrung – auch in Böblingen.

Kultflohmarkt in Althütte-Sechselberg im Rems-Murr-Kreis

Sie nennen sich die Landfrauen von Althütte. Ein Verein mit 167 Mitgliedern, die in einer kleinen Gemeinde im Rems-Murr-Kreis dafür sorgen, dass das Leben dort ein kleines bisschen interessanter für die Anwohner und Besucher wird. Unter ihrer Regie gibt es Kurse für Mütter, ein Seminar über Kartoffeln oder eben diesen einen Flohmarkt, der als Geheimtipp in der Region Stuttgart gehandelt wird. Am Samstag, 23. September, findet er von 10 bis 15 Uhr auf der Festwiese in Althütte statt. Angeboten werden Leberkäsweckle, Kaffe und Kuchen und eben die Möglichkeit für 10 Euro einen drei Meter langen Stand zu mieten. Zu kaufen gibt es Spielsachen, Bücher oder antike Möbel.

Stöbern in der Esslinger Altstadt

Ein schicker Filzhut für den Winter, ein Steinbierkrug von einem Trödler: In den vergangenen Jahren war der Esslinger Herbstmarkt ein Ort, an dem man sich zwischen ungewöhnlichen Geschicklichkeitsspielen und schlichtem Trödel durch die Altstadt am Neckar durchwühlen konnte. Die Veranstaltung der City Initiative Esslingen findet dieses Jahr am Sonntag, 12. November, im Historischen Altstadtkern statt. Der Herbstmarkt besteht aus dem Trödel- und Flohmarkt. Außerdem sind die Geschäfte der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Flohmarkt für Studierende

Der zweite große Flohmarkt, der im Herbst in Stuttgart stattfindet, ist der bei der Uni Vaihingen. Auch hier sind wieder die Veranstalter von Timke am Werk. Sie betonen die lange Tradition des Trödelmarktes, der von ihnen dort seit 20 Jahren organisiert wird. Der Flohmarkt ist in der Regel sehr gut besucht und hat eine günstige Lage, ist mit der S-Bahn oder mit dem Auto gut zu erreichen . Für Autofahrer gibt es zudem Besucherparkplätze. Es werden überwiegend Gebrauchsgegenstände, Kleidung, Trödel und etwas Neuware von den Verkäufern angeboten. Startschuss ist am Samstag, 23. September, um 9 Uhr. Die Veranstaltung endet um 16 Uhr. Zudem kann man auch spontan einen Stand anmelden, man muss aber schon um 7 Uhr da sein.