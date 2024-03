1 Der Schlagersänger und Komponist Henry Valentino ist tot. Foto: dpa/Henning Kaiser

„Rada rada radadadada, rada rada radadadada“: In seinem größten Hit besang Henry Valentino eine Autofahrt, die er hinter einem jungen „Mädchen“ verbrachte. Nun ist der Schlager-Komponist gestorben.











Der Schlagersänger und Komponist Henry Valentino („Im Wagen vor mir“) ist tot. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Hans Blum hieß, starb bereits am Freitag im Alter von 95 Jahren, wie seine Plattenfirma der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. „Ein langes, von Glück und beeindruckender Schaffenskraft geprägtes Leben ist zu Ende gegangen“, erklärte seine Familie am Montag. Valentino alias Blum sei zu Hause so gestorben, „wie er es sich gewünscht“ habe: „nachts und ganz friedlich.“