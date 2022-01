1 Trotz großer Fahndung konnten die Beamten den Tatverdächtigen nicht finden. Foto: imago images/Bonnfilm/Klaus W. Schmidt

Ein Unbekannter hat am Sonntag in Neuhausen eine Seniorin in ihrem Haus überfallen und ist anschließend mit dem Diebesgut geflüchtet. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem Verdächtigen.















Neuhausen - Eine Seniorin ist am Sonntagnachmittag in ihrem Haus in der Uhlandstraße in Neuhausen überfallen und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich ein Unbekannter gegen 15.45 Uhr offenbar unbemerkt Zutritt über die offenstehende Haustür. Im Innern des Gebäudes habe der Täter die Frau angegriffen, sie bedroht und aufgefordert, ihm ihre Wertsachen auszuhändigen. Mit Bargeld und Schmuck sei der Mann anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Beamten suchten den Angaben zufolge mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen, konnten ihn aber nicht finden.

Die Seniorin wurde laut der Polizei bei dem Vorfall leicht verletzt, sie habe aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Sonntagnachmittag in Neuhausen und insbesondere in der Uhlandstraße oder im Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/39 90-330 zu melden.