4 Der Mann war aus unklarer Ursache gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Foto: /7aktuell.de

Nach einem schweren Unfall in Frickenhausen (Kreis Esslingen) sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Motorradfahrer war auf der Hauptstraße aus noch unklaren Gründen gestürzt.











Link kopiert



Am Samstagnachmittag ist in Frickenhausen (Kreis Esslingen) ein Motorradfahrer verunglückt. Wie die Polizei am Montag berichtet, stürzte er gegen 17.30 Uhr auf der Kreuzung der Hauptstraße mit der Ziegeleistraße.