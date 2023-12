Heizsaison 2023/24: Stuttgart ist beim Heizsparen Vorletzer

1 Beim Heizen sparen: das war 2022 häufiger der Fall als diesen Herbst. Foto: dpa//ernando Gutierrez-Juarez

Es wird wieder mehr geheizt in Deutschland. In einer neuen Datenauswertung steht Stuttgart beim Sparwillen besonders schlecht da – zumindest eine Art von Haushalten.











In fast keiner deutschen Großstadt wurde beim Heizen zuletzt so wenig gespart wie in Stuttgart. Die Haushalte der Landeshauptstadt haben im November 2023 dafür ein Drittel mehr Energie verbraucht als ein Jahr zuvor. Das ist nach Hannover (plus 40 Prozent) und gemeinsam mit Wuppertal der zweitschlechteste Wert im neu veröffentlichten Ranking „Heiz-o-meter“. Die Werte sind nach Angaben in dem Ranking um Witterungseinflüsse bereinigt.