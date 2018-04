Heißluftballon-Wettbewerb beim Frühlingsfest Ein Rennen über den Dächern von Stuttgart

Von red 28. April 2018 - 19:46 Uhr

Am Samstagmittag starten 15 Heißluftballons zu einem Wettrennen in die Lüfte am Rande des Frühlingsfests. Hoch über Stuttgart sorgt Fallschirmspringer Klaus Renz für ein besonderes Spektakel.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Wer am Samstagmittag in den Himmel über Stuttgart geschaut hat, konnte viele bunte Heißluftballons entdecken. Zum diesjährigen Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen hat die Ballonsport-Gruppe Stuttgart eine Wettfahrt organisiert.

Pünktlich um 15 Uhr starteten die insgesamt 15 unterschiedlichen Heißluftballons vom Gelände am alten Reitstadion in die Lüfte. Ziel ist es auf etwa 1500 Metern Höhe Richtung Nordosten aus der Stadt heraus zu fahren. Zahlreiche Zuschauer beobachteten die Vorbereitungen, die bis zu einer halben Stunde dauern.

Klaus Renz springt zum ersten Mal aus einem Ballon

Bei optimalen Wetterbedingungen und traumhaftem Frühlingswetter stiegen die Ballons in die Luft. Mit dabei waren auch Sylvia Meini sowie Benedict Munz, die schon bei der Heißluftballon-Europameisterschaft teilgenommen haben.

Höhepunkt war der Sprung von Fallschirmspringer Klaus Renz, der aus 1200 Metern Höhe in die Tiefe sprang. Mit mehr als 7000 Absprüngen gilt er als der erfolgreichste Fallschirmsportler Baden-Württembergs. Beim Wettbewerb am Samstagnachmittag feierte aber auch er eine Premiere. Es war sein erster Sprung aus einem Ballon und das in kompletter Tracht.