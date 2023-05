Welpe schlägt Einbrecher in die Flucht

1 Golden Retriever Klein-Ida wird von Marion Böhm geherzt. Foto: Staufenpress

Hundewelpe Klein-Ida schlägt nachts an und verhindert, dass ein Einbrecher ein Haus in Heiningen leer räumt.









Marion Böhm ist übermüdet. Ihr sitzt der Schock der vergangenen Nacht noch in den Knochen, doch irgendwie scheint die Freude und der Stolz über Klein-Ida zu überwiegen: Ihr zwölf Wochen altes Golden-Retriever-Mädchen hat in der Nacht von Sonntag auf Montag quasi einen Einbrecher verjagt. „Hätte sie nicht angeschlagen, wer weiß, was da alles passiert wäre“, sagt die Heiningerin.