1 So sehen die Sondertrikots des VfB Stuttgart im Spiel gegen den HSV aus. Foto: VfB Stuttgart

Schöne Geste des VfB Stuttgart: Im Heimspiel gegen den Hamburger SV laufen die Profis mit Sondertrikots auf – und bedanken sich so bei den vielen Helden in der Corona-Krise.

Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart am nächsten Donnerstag (20.30 Uhr/Liveticker) zum Spitzenspiel gegen den Hamburger SV aufläuft, wird die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo ein schwarz-rotes Sondertrikot mit verschiedenen Dankes-Botschaften auf dem Brustring tragen. Diese richten sich an alle Menschen, die sich in der Zeit der Corona-Krise besonders engagieren.

Lesen Sie hier: VfB Stuttgart legt beim DFB Einspruch gegen Spielwertung ein

„Wir sind Fans von Euch“ – das ist die zentrale Botschaft der VfB-Aktion. Auf den Trikots der Spieler werden verschiedene Schriftzüge zu lesen sein, etwa „Danke für Eure Solidarität“, „Danke an die Helden des Alltags“, „Danke für Eure Nachbarschaftshilfe“, „Danke für Euren Mut“ oder auch „Danke für Eure Hilfe“.

Fans können Trikots käuflich erwerben

„Es gibt in und um Stuttgart so viele Menschen, die in den vergangenen Wochen an ihrem Arbeitsplatz, in der Familie, der Nachbarschaftshilfe oder in einem der vielen Hilfsprojekte große Solidarität und starken persönlichen Einsatz zeigen“, so der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger zur Aktion. „Ihr großartiges Engagement wollen wir mit dem Sondertrikot ins Rampenlicht rücken und von Herzen Danke sagen.“

Schließlich engagieren sich auch viele VfB-Fans in Hilfsprojekten, um die persönlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie für ihre Mitmenschen erträglicher zu gestalten. „In den vergangenen Wochen konnte ich eine riesige Solidarität und einen starken Zusammenhalt unter den VfB’lern spüren und erleben“, sagt VfB-Präsident Claus Vogt. „Das macht mich unheimlich stolz auf unsere Fans.“ Ab sofort können diese 500 Trikots der Aktion käuflich erwerben – oder im Nachgang die getragenen Trikots der Profis aus der Partie gegen den HSV ersteigern. Die Erlöse kommen „VfBfairplay“ und insbesondere den Maßnahmen in der Corona-Soforthilfe zugute.

Coronavirus – ein Erreger legt den Alltag lahm Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.