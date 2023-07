Aufklärer: Im Josefsheim war Gewalt an der Tagesordnung

Der Bericht über das ehemalige Kinderheim in Hoheneck ist eindeutig: Sie sehen die Menschenwürde durch Gewalt und psychische Demütigungen verletzt. Auch die Missbrauchsvorwürfe werden jetzt untersucht.









Ludwigsburg - Eine besonders perfide Form der Demütigung von Kindern im Josefsheim war es, die Briefe der Eltern öffentlich vorzulesen. Dabei wurden von den Nonnen des Karmelitinnen-Ordens, die das Kinderheim in Hoheneck geleitet haben, abschätzige Kommentare abgegeben: „Wenn aus der Mutter nichts geworden ist, wird das Kind auch nichts. Ihr seid nichts wert.“ So steht es in einem Zwischenbericht des Münchner Aufklärungsinstituts IPP, der nun vorliegt.