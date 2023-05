1 Die Kirche auf dem Klostergelände in Hoheneck, links daneben war das ehemalige Kinderheim. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Die ehemaligen Heimkinder sind erleichtert nach 3 Jahren Aufklärung – doch sie mussten hart dafür kämpfen, dass die Wahrheit ans Licht kommt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Niemand hat ihnen geglaubt. Dabei hätte es viele Hinweise gegeben: Ein Schulrektor hat in den 70er-Jahren einen Brief ans Jugendamt geschrieben, wonach die Heimkinder extrem häufig blaue Flecken aufgewiesen hätten. 1974/75 wandten sich Praktikantinnen des Heims an die Öffentlichkeit – sie wurden verleumdet und erhielten Heimverbot. Ein Polizist, der vom Heim weggelaufene Kinder aufgegriffen hat, sprach von einem „Kinderknast“, selbst die Heimaufsicht im Jugendamt hatte Bedenken. Als ein Heimkind in einem Schulaufsatz von den entsetzlichen Zuständen berichtete, soll ihr Lehrer gesagt haben: „Du hast aber eine blühende Fantasie.“