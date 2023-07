1 Wirtin Laura Halding-Hoppenheit und der Bildhauer Peter Jacobi haben heimlich geheiratet. Foto: /Andreas Engelhard

Sie leben’s vor: Manchmal muss man sehr lange auf die große Liebe warten – doch es lohnt sich! Clublegende Laura Halding-Hoppenheit (80) und der Bildhauer Peter Jacobi (87) haben heimlich geheiratet. Nicht mal die Kinder wussten vorher Bescheid.









In den 60ern haben sie sich in der Künstlerszene von Bukarest kennengelernt und sind sich viele Jahrzehnte später über Facebook wieder begegnet: Seit vier Jahren sind die gebürtige Rumänin Laura Halding-Hoppenheit und ihr Landsmann Peter Jacobi, der bis 1998 eine Professur an der Hochschule für Gestaltung Pforzheim inne hatte, ein Paar – und beide sind beruflich noch äußerst aktiv. Treten die Stuttgarter Aktivistin für Rechte von queeren Menschen (erstmals verrät sie ihr Alter: „Ich bin 80“) und der 87-jährige Künstler aus dem Enzkreis gemeinsam auf, spürt man ihr Glück, dann wird’s vielen warm ums Herz. „Liebe ist auch im Alter schön“, sagt die Stadträtin der Linke, „vielleicht sogar noch schöner.“