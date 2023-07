1 Sauberkeit ist auch Handarbeit: Ein Team der AWS reinigt den Marienplatz. Vor allem in der Coronapandemie wurde dort viel gefeiert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Kehrwoche in Stuttgart hat eine lange Tradition. Doch wie ist es heute um die Sauberkeit in der Stadt bestellt? In unserer Umfrage Heimat-Check geben die Bewohner Stuttgarts dazu eine klare Bewertung ab.









Es klappt wohl nicht nur mit der Kehrwoch’, sondern auch sonst werden in Stuttgart eifrig die Besen geschwungen, der Dreck weggeräumt und die Straßen gekehrt: In keiner anderen Kategorie haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Umfrage Heimat-Check der Stadt so gute Noten gegeben wie beim Thema „Sauberkeit“. Den Wert von 7,09 Punkten auf der Skala von 1 bis 10 hat die Stadt erhalten – wobei sich die Zufriedenheit in den Stadtbezirken stark unterscheidet.