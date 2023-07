In Kirchheim/Teck fühlen sich die Menschen am wohlsten

1 Wahrzeichen der Stadt: das Rathaus von Kirchheim/Teck Foto: imago images//nulf Hettrich via www.imago-images.de

Mehr als 26 000 Menschen haben an unserer Umfrage Heimat-Check Region Stuttgart teilgenommen. Bei den 25 größten Städten gibt es einen klaren Sieger – und ansonsten einige Überraschungen. Wo und in welchen Bereichen läuft es gut, wo drückt der Schuh?









Es ist ein gigantisches Unterfangen: Zunächst in Stuttgart selbst und dann in allen 140 Kommunen der direkt angrenzenden Landkreise Esslingen, Böblingen, Ludwigsburg und Rems-Murr haben wir per Umfrage die Menschen aufgerufen, ihren Wohnort zu bewerten. Zu 14 Themenbereichen vom Lebensgefühl bis zum Wohnungsmarkt wurden beim Heimat-Check jeweils zwei Fragen gestellt. Mehr als 11 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben in der Landeshauptstadt ihre Stimme ab, und in der Region zwischen Mitte Juni und Anfang Juli nochmals mehr als 15 000. Jetzt liegen die Ergebnisse komplett vor und vermitteln ein in dieser Form einmaliges Stimmungsbild.