Heilbronn: Schnürsenkel verheddert sich in Gaspedal – Lkw kracht gegen Autos

Schnürsenkel verheddert sich in Gaspedal – Lkw kracht gegen Autos

1 Der 44-jährige Lkw-Fahrer musste aus seinem Führerhaus befreit werden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Sechs ramponierte Fahrzeuge, 55.000 Euro Schaden und ein Verletzter sind das Ergebnis eines Unfalls, verursacht durch einen Lkw-Fahrer. Der 44-Jährige versuchte, seinen verhedderten Schnürsenkel zu befreien – doch das ging schief.











Ein Lastwagenfahrer hat wohl wegen eines im Gaspedal verhedderten Schnürsenkels einen Unfall in Heilbronn gebaut. Der 44-Jährige soll versucht haben, das Gaspedal vom Schnürsenkel zu befreien und war dabei am Mittwochmorgen nach rechts von der Straße abgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort krachte der Lastwagen in ein geparktes Auto und schob insgesamt vier Fahrzeuge aufeinander auf.