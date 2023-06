1 Die Polizei am Unfallort Foto: 7aktuell.de/Dawa /7aktuell.de | Dawa

Eine 16-Jährige Rollerfahrerin stirbt infolge eines Zusammenstoßes mit einem Lastwagen in Heilbronn. Regennässe soll bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach einem Unfall mit einem Lastwagen in Heilbronn ist eine 16 Jahre alte Rollerfahrerin gestorben. Die Jugendliche sei am Mittwoch in einer engen Kurve auf der regennassen Straße mit ihrem Fahrzeug hingefallen, teilte die Polizei mit.