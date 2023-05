1 Helmut Fleischer wartet vor der verschlossenen Tür des Heilbads. Foto: Simon Granville Foto:

Steht das geschlossene Heilbad in Hoheneck vor dem Aus? Diese Befürchtung hat ein Stammgast. Doch die Stadt Ludwigsburg beruhigt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Helmut Fleischer ist 79 – und topfit. Seine gute Gesundheit, sagt der Diplom-Ingenieur im Ruhestand, verdanke er auch den sonntäglichen Besuchen des Heilbads in Ludwigsburg-Hoheneck. Seit er im Jahr 1980 mit seiner Familie nach Markgröningen gezogen ist und damals begonnen hat, bei Mann+Hummel in Ludwigsburg zu arbeiten, schwimmt er fast jede Woche in dem solehaltigen Wasser des Heilbads. Fleischer schwört auf die heilende Wirkung – und er ärgert sich gewaltig, weil sein geliebte Bad am Neckar seit mittlerweile fast eineinhalb Jahren geschlossen ist. Aus nahe liegenden Gründen: Corona.