Heidi Klum und Tom Kaulitz Verlobung an Heiligabend

Von red 24. Dezember 2018 - 20:58 Uhr

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben sich an Heiligabend verlobt. Foto: Invision/AP

Heidi Klum und Tom Kaulitz machen Ernst: Die beiden haben sich an Heiligabend verlobt. Verkündet wurde die Nachricht über Instagram.

Los Angeles - Sie hat es wieder getan! Heidi Klum hat ein drittes Mal „Ja“ gesagt – sie und Tom Kaulitz (29) haben sich an Heiligabend verlobt. „I said yes“ postete Heidi Klum auf Instagram und hält dabei ihren Verlobungsring in die Kamera.

Mehr zum Thema

Seit Monaten zeigen sich die beiden schwer verliebt in den sozialen Netzwerken – und zogen damit neben viel Sympathie auch viel Gespött auf sich. Doch auch ihre eingefleischten Fans hielten es kaum für möglich, dass die 45-Jährige noch einmal vor den Traualtar schreitet.

Dem US-Magazin „People“ vertraute sie einmal an: „Ich bin definitiv jemand, der das Leben liebt und gerne verliebt ist. Das Gefühl, Schmetterlinge im Bauch zu haben, ist großartig. Ich zelebriere die ganze Romanze und bin da sehr altmodisch, aber ich glaube nicht, dass ich noch einmal zum Traualtar schreiten werde. Das habe ich zweimal gemacht und es hat einfach nicht geklappt.“

Jetzt also doch – das Traumpaar wird Instagram also hoffentlich noch lange erhalten bleiben. Und vielleicht läuten die Hochzeitsglocken ja pünktlich zu Toms 30. Geburtstag – am 1. September.