Auf dem Neckar in Heidelberg kentert ein Schlauchboot – ein Mann kann sich auf eine Insel retten, ein weiterer wird vermisst. Die Suche der Einsatzkräfte läuft auf Hochtouren.









Nach dem Kentern eines Schlauchboots auf dem Altneckar in Heidelberg hat die Polizei die Suche nach einem Vermissten am Sonntag fortgesetzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, suchen die Einsatzkräfte seit dem Morgen mit Hilfe von Booten und einem Polizeihubschrauber nach dem Mann.

Der Mann war nach Angaben der Polizei am Samstagvormittag in das etwa fünf Grad kalte Wasser des Flusses gefallen. Er habe sich noch kurz an einem Baum festhalten können, sei dann aber nicht mehr zu sehen gewesen. In dem Boot waren zwei Männer unterwegs. Der andere habe sich auf eine Insel retten können und einen Notruf abgesetzt, hieß es. Die Männer trugen den Angaben nach keine Rettungswesten.

Es werde weiter ermittelt, teilte ein Polizeisprecher mit. Auch, ob sich der Vermisste bei Freunden oder Bekannten aufhalte, müsse noch geprüft werden.