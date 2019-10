6 Bei dem Unfall wurde eine 20-Jährige lebensgefährlich verletzt. Foto: SDMG/Gress

Bei Maulbronn ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem heftigen Unfall gekommen, bei dem eine junge Autofahrerin lebensgefährlich und der Fahrer eines Transporters schwer verletzt wurden.

Maulbronn - Bei einem heftigen Unfall auf der Landesstraße 1132 bei Maulbronn im Enzkreis sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Menschen schwer, eine davon lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war eine 20-Jährige gegen 5.50 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Landesstraße von Ötisheim in Richtung Maulbronn unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve überholte sie an unübersichtlicher Stelle den vor ihr fahrenden Mercedes-Laster eines 58-Jährigen. Zeitgleich kam ein VW Transporter entgegen, in den die Hyundai-Fahrerin frontal krachte. Die 20-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 47-jährige VW-Fahrer musste schwer verletzt in eine Klinik gefahren werden.

Da der VW durch die Kollision mit dem Hyundai gegen den Lkw geschleudert wurde, riss der Tank am Lastwagen auf und es trat eine größere Menge Diesel aus. Deshalb musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die Landesstraße 1132 war während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten zwischen dem Kreisverkehr am Ortsausgang Ötisheim und dem Kreisverkehr zwischen Maulbronn und Ölbronn voll gesperrt. Zur Unterstützung an der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Maulbronn mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften angerückt.