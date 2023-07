Vater packt Tochter am Hals

Heftiger Streit in Steinheim

1 Die Polizei sucht derzeit nach dem Helfer. (Symbolbild) Foto: Imago//K. Schmitt

Ein 58-Jähriger ist in Steinheim mit seiner 19-jährigen Tochter in Streit geraten. Dabei wurde der Mann schließlich auch handgreiflich. Zum Glück war ein Zeuge in der Nähe.









Ein Vater ist am Dienstagabend in Steinheim heftig mit seiner Tochter in Streit geraten – und wurde dabei auch handgreiflich. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem Unbekannten, welcher dem Mädchen zu Hilfe geeilt ist.