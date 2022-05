1 Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall gegen einen 51-Jährigen (Symbolbild). Foto: StZN/Weingand

Ein 51-Jähriger passt auf einem Parkplatz im Rems-Murr-Kreis den neuen Partner seiner Ex-Frau ab. Es kommt zu Handgreiflichkeiten, der Angreifer soll sogar mit dem Auto auf seinen Gegner zugefahren sein.















Link kopiert

Am Montag ist es in Backnang zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, bei der einer der Beteiligten sogar mit dem Auto auf seinen Gegner zugefahren sein soll. Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei wartete am Nachmittag auf einem Kundenparkplatz an der Illerstraße ein 51 Jahre alter Mann auf den neuen Partner seiner Ex-Frau.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Polizei sprengt Drogenring

Es kam zur Konfrontation, bei der der 51-Jährige sofort gegenüber seinem 52 Jahre alten Kontrahenten handgreiflich geworden sein soll. Dieser wurde verletzt – wie schwer, teilt die Polizei nicht mit. Danach soll der Angreifer mit seinem Auto auf den 52-Jährigen zugefahren sein, dieser habe sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen können. Nun erwartet den 51-Jährigen ein Strafverfahren.