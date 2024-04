6 In Dubai haben massive Regenfälle teilweise für Chaos gesorgt. Foto: AFP/GIUSEPPE CACACE

Nach massiven Regenfällen und Überschwemmungen sind am internationalen Flughafen in Dubai am Dienstag zahlreiche ankommende Flüge umgeleitet worden. Auch auf den Autobahnen kam es zu langen Staus.











Starkregen und Überschwemmungen haben in Dubai Autobahnen unter Wasser gesetzt und den Flughafen lahmgelegt. Auf den sechsspurigen Schnellstraßen des Wüstenemirats kämpften sich die Autos am Mittwoch durch Wassermassen, was zu langen Staus führte. Am Flughafen saßen Passagiere fest. In den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu denen auch Dubai gehört, waren am Dienstag bis zu 254 Millimeter Regen gefallen, so viel wie sonst in etwa zwei Jahren.