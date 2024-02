Heckenbrand in Leonberg: Anwohner verhindert Schlimmeres

1 Hecke brennt: Einsatz für die Feuerwehr Foto: KS-Images

In Leonberg brennen Gestrüpp und eine Hecke. Da ein Anwohner bereits mit dem Löschen begonnen hatte, bevor die Feuerwehr eintraf, breiteten sich die Flammen nicht auf das nahe Haus aus.











Link kopiert



Bei einem Heckenbrand in Leonberg ist dank dem engagierten Einsatz eines Anwohners und dem schnellen Eingreifen der Leonberger Feuerwehr ein größerer Schaden verhindert worden. Am Sonntag waren die Leonberger Brandschützer in die Albertus-Magnus-Straße gerufen worden. Laut Notruf drohte ein Feuer sich auszubreiten und auch auf ein Haus überzugreifen.